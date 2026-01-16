La Registraduría ya terminó de revisar las firmas de otros tres aspirantes a la Presidencia en las próximas elecciones y dio el aval para que estos puedan participar en los comicios.

Se trata de Juan Daniel Oviedo, Claudia López y Luis Gilberto Murillo. Con el aval a estos candidatos ya son 15 los avalados, de los 22 que presentaron sus firmas ante la entidad.

Anteriormente ya habían sido avaladas las firmas de Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano y Vicky Dávila.

También se había informado que Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihály Flandorffer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez y Pedro Pablo Díaz García no fueron avalados para ser candidatos presidenciales.

Daniel Palacios renunció a la Gran Consulta por Colombia

El precandidato presidencial Daniel Palacios anunció su retiro de la ‘Gran Consulta por Colombia’, luego de manifestar inconformidad por las demoras que ha habido frente a su eventual ingreso a esa coalición política.

A través de una carta dirigida a los integrantes del grupo, Palacios señaló que desde hace varias semanas hizo pública su intención de sumarse al mecanismo de consulta, atendiendo invitaciones que, según afirmó, recibió tanto en escenarios públicos como privados. No obstante, aseguró que durante ese tiempo no obtuvo una respuesta clara, sino actitudes que interpretó como falta de voluntad política.

“En esa misma línea, desde hace más de un mes expresé de manera pública mi voluntad de participar en la Gran Consulta, aceptando sin vacilaciones las invitaciones que, tanto de forma pública como privada, varios de ustedes me han formulado en distintos momentos. He sido respetuoso de las reglas planteadas, he esperado con prudencia los tiempos del proceso y me he mantenido siempre disponible, abierto al diálogo, a la construcción colectiva y a sumar esfuerzos”, expresó.