La campaña de Carolina Corcho a la consulta interna del Pacto Histórico salió este lunes al paso de las versiones que circulan en redes sociales y en algunos espacios mediáticos sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de su campaña.

A través de un comunicado oficial, el comité directivo rechazó de manera categórica lo que calificó como señalamientos “falsos y malintencionados”, al considerar que distorsionan la información contable de los reportes de gastos y formulan acusaciones sin sustento.

Según la campaña, “este tipo de afirmaciones constituyen un ataque a la integridad, la honra y la dignidad tanto de la candidata como de quienes integran y respaldan su proyecto político”.

Los gerentes general y administrativo informaron que la campaña cumplió con la entrega de todos los documentos y soportes exigidos por el Consejo Nacional Electoral a través de la plataforma Cuentas Claras. De acuerdo con el pronunciamiento, los registros se encuentran formalmente cargados y disponibles para la revisión de las autoridades competentes y del público, en cumplimiento de la normatividad vigente.

En el comunicado también se precisó que, durante el desarrollo de la campaña, “únicamente se contrataron los servicios necesarios para sus actividades, los cuales fueron prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados”.

La organización aseguró que estas relaciones se dieron dentro de esquemas comerciales regulares y ajustados a la ley.

Asimismo, la campaña sostuvo que los procedimientos administrativos y de verificación se adelantaron sin que existieran préstamos, donaciones irregulares o mecanismos financieros distintos a las operaciones comerciales ordinarias.

En cuanto a la rendición de cuentas, indicó que la totalidad de los gastos sujetos a reposición, así como las donaciones y aportes recibidos, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma del Consejo Nacional Electoral, dejando constancia verificable de los movimientos financieros.

Finalmente, la organización política señaló que sus cuentas ya fueron objeto de procesos de revisión y auditoría previa por parte del partido Polo Democrático y que, en su momento, también serán examinadas por el Consejo Nacional Electoral.