En desarrollo de operaciones militares, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N° 3, adscritas a la Décima Brigada del Ejército Nacional, lograron la ubicación y destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro, de 40 libras, perteneciente al Frente Camilo Torres Restrepo, del grupo armado organizado ELN, en zona rural del municipio de Pelaya, Cesar.

El hallazgo se produjo en la vereda La Cabaña, cuando las unidades realizaban operaciones militares en el sector. Según informaciones preliminares, el artefacto habría sido instalado con la intención de atentar contra la Fuerza Pública, que ha logrado capturas e incautaciones en el marco de las operaciones contra el robo de hidrocarburos en esta región del departamento.

Ejército Nacional El artefacto explosivo fue encontrado entre la maleza de una vía terciaria.

De manera inmediata, el Equipo Especializado en Explosivos y Desminado del Ejército Nacional aplicó los protocolos de seguridad establecidos y realizó la detonación controlada del artefacto, evitando una posible tragedia y garantizando la seguridad de la comunidad aledaña.

Asimismo, el Ejército Nacional destacó que el ELN continúa recurriendo a métodos de guerra no convencionales, como el uso de artefactos explosivos improvisados, en abierta violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

“Estas acciones no solo atentan contra la Fuerza Pública, sino que también ponen en grave peligro a la población civil”, puntualizó la institución armada.