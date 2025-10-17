En una emotiva ceremonia realizada en el Centro de Estrategias y Desarrollo Empresarial de La Jagua del Pilar, la Universidad Única-Universidad Católica Americana, con sede en Brandon, Estados Unido, confirió al cantautor, abogado y gestor cultural Rafael Manjarrez, actual presidente de Sayco, el título de Doctor Honoris Causa en Derecho y Construcción de Paz.

El acto tuvo lugar durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar, y se convirtió en un acontecimiento histórico que enalteció el nombre de La Guajira y del vallenato ante Colombia y el mundo.

En el evento estuvieron el rector de la Universidad Única, doctor Gabriel de la Rosa, el sacerdote Doriam Rocha, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, el rector de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero Ramírez, y el exgobernador Rodolfo Molina Araujo, y el gerente general de SAYCO, César Ahumada Avendaño, entre otras personalidades del ámbito académico y cultural.

El doctorado honoris causa a Rafael Manjarrez ratifica su legado como símbolo del folclor vallenato, la cultura y la paz, y como uno de los hijos más ilustres de La Guajira.