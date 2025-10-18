En el municipio de Nova Maringá, ubicado en el estado de Mato Grosso, Brasil, un sacerdote fue sorprendido en una situación comprometedora junto a una joven dentro de la casa parroquial, un hecho que ha caudado conmoción entre los feligreses de la comunidad.

El sacerdote fue identificado como Luciano Braga Simplício, y la mujer como Isabela, de 21 años. En las últimas horas se conoció un video del momento en que el novio de la joven y su padre irrumpen en la vivienda del religioso tras sospechar que ella se encontraba allí.

En el video se observa al sacerdote sin camisa y en pantaloneta, hablando con los dos hombres, visiblemente alterados, quienes le exigen saber dónde está la joven. Braga Simplício asegura no tener conocimiento de su paradero, pero el prometido y su padre deciden abrir por la fuerza la puerta del baño.

Como la puerta estaba asegurada desde adentro, el novio utilizó una silla para romperla. Al ingresar, encontraron a la mujer vestida únicamente con un baby doll, escondida debajo del lavamanos.

Tras el hallazgo, el sacerdote afirmó que no conocía a la joven y negó mantener cualquier tipo de relación con ella. Según su versión, la mujer le había pedido permiso para usar un cuarto anexo a la casa parroquial y poder ducharse después de participar en actividades religiosas.

“Ayer por la tarde me preguntó (la mujer) si podía ir a la casa (parroquial), en esa habitación de afuera, a cambiarse de ropa. Dije que sí”, aseguró el sacerdote en declaraciones recogidas por medios locales.

La Diócesis de Diamantino, a la que pertenece la parroquia de Nova Maringá, confirmó que abrió una investigación interna para esclarecer el hecho.

“Todas las medidas canónicas previstas han estado siendo debidamente tomadas, teniendo en cuenta el bien de la Iglesia y del pueblo de Dios", señaló la institución en un comunicado.

El caso ha generado repudio y desconcierto en la comunidad católica de la región, que espera los resultados de la investigación eclesiástica.