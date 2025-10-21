Hallaron el cuerpo sin vida de un bebé de apenas dos meses en un canal de aguas del barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali, el pasado viernes 17 de octubre.

El menor fue encontrado aún con signos vitales y trasladado de urgencia a la Fundación Valle del Lili, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de su ingreso.

Por su parte, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, manifestó su preocupación por el caso y exigió una investigación inmediata.

Autoridades investigan la muerte de un bebé de 2 meses. Su cuerpo apareció en un canal de aguas, en el barrio Ciudad Jardín, sur de Cali. El bebé estaba bajo la protección de una fundación operadora del ICBF. La Personería de Cali pidió encontar a los responsables.

“Manifestamos nuestra preocupación por los hechos ocurridos en una entidad del barrio Ciudad Jardín, encargada de brindar protección a menores víctimas de violencia. Estos niños requieren acompañamiento permanente del Estado para garantizar su bienestar”, declaró.

De acuerdo con información de la Personería Distrital, el bebé estaba bajo el cuidado de una fundación contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Señalaron que una funcionaria habría salido momentáneamente del cuarto donde se encontraba el menor y, al regresar, este ya no estaba. Minutos después, fue encontrado en el canal cercano a la sede.

Asimismo, el personero delegado Edwar Hernández, quien visitó las instalaciones, cuestionó la seguridad del lugar: “Es inexplicable cómo un niño de dos meses desaparece sin que nadie lo note de un cuarto. Es urgente revisar los mecanismos de vigilancia y control”.

Las autoridades locales, junto al ICBF, adelantan las investigaciones para establecer si hubo negligencia o incumplimiento de los protocolos de cuidado dentro de la institución.

Igualmente, la Personería anunció que se revisarán los convenios activos con entidades privadas y el cumplimiento de las normas de seguridad para los menores bajo protección del Estado.