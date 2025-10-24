En la tarde del pasado jueves 23 de octubre se registró un tiroteo al norte de Bogotá, en medio de un operativo del Gaula Militar de Cundinamarca para capturar a un presunto homicida.

El hecho, que ocurrió en el barrio Mazurén, exactamente en la carrera 55 con calle 151, dejó tres militares heridos.

De acuerdo a información preliminar, el sujeto, al verse acorralado por las autoridades, sacó un arma de fuego desde la ventana de la camioneta en la que se movilizaba y disparó contra los uniformados.

Los militares respondieron de inmediato, lo que desató un fuerte intercambio de disparos a plena luz del día, en medio de una zona residencial.

Noticias Caracol publicó un video obtenido de cámaras de seguridad, en el que se captó el momento exacto de la balacera. En las imágenes se observa cómo los uniformados del Gaula Militar, el CTI y la Sijín interceptan la camioneta, color negro, del sospechoso justo antes de que este ingresara a un conjunto residencial.

El presunto homicida, quien vestía con una chaqueta roja, se baja del vehículo por el costado derecho y dispara contra los uniformados, dejando a tres de ellos heridos a la entrada del parqueadero, y este huye al interior del conjunto, sin embargo es reducido y capturado por las autoridades.

“Durante el procedimiento, el sujeto abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de usar sus armas de dotación para evitar daños colaterales a las acompañantes”, indicó el Ejército, a través de un comunicado.

Asimismo, el Comando de la Décima Tercera Brigada señaló que los heridos fueron tres soldados del Ejército Nacional, dos de ellos fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Trabajador, mientras que el tercero fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, debido a la gravedad de sus heridas.