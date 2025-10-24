La Cancillería, por medio de un comunicado, confirmó en la mañana de este viernes 24 de octubre que el Gobierno de Venezuela liberó a 18 colombianos que estaban encarcelados en el vecino país.

“Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el liderazgo de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela”, se lee lo difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La notificación indica que fueron liberados 17 personas, pero de acuerdo con información de El Tiempo, en total fueron 18.

“Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, dijo la ministra Villavicencio al respecto.

Hay que recordar que eran un total de 40 los colombianos encarcelados en Venezuela, por lo que luego de esta liberación quedan aún 22.

Lista de los colombianos liberados por Venezuela este viernes

El medio nacional dio a conocer que los liberados fueron: David Josué Durán Misse, Edwin Iván Colmenares García, Kevin José Saavedra Basallo, Brayan Sair Navarro Cáceres, Jhonny Johan Villan Virguez, Naily Zuleima Sánchez Torres, Oscar Alexander Viera Zárate, José Ignacio Hurtado Moreno, Ignacio Moña Chamapuro, Juan Pretel Pedroza, Amin Avelino Hernández Perea, Royman Santa Burgos, Álvaro Ossa Santa, Álvaro Javier Ojeda, Segundo Manuel Cortés Preciado, Rolando Patricio Espinosa, Wiljinson Javier Vargas Jiménez y Edwin Stiven Rosero.

Villavicencio reafirmó que mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos colombianos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones.

Se espera que este grupo llegue a Cúcuta durante el trascurso de la mañana de este viernes.