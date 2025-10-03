Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado y dos más resultaron heridos en la mañana de este viernes al ser atacados por sicarios en Bogotá.

El ataque ocurrió cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon contra los funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo, dijo el Inpec en un comunicado.

Como resultado del ataque, “tres dragoneantes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios. De acuerdo con el reporte médico, lamentablemente, uno de los funcionarios falleció”, detalló la información.

Nadie merece ser atacado por el uniforme que porta ni por la labor que cumple al servicio del país.

Nadie merece ser atacado por el uniforme que porta ni por la labor que cumple al servicio del país.

La violencia nunca será el camino. La vida y la justicia deben prevalecer.

El director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, rechazó el atentado, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para “dar con el paradero de los autores materiales del ataque, al tiempo que se reforzó la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los funcionarios heridos”, añadió la información.

Nos unimos en una sola voz de rechazo contra los hechos violentos ocurridos esta mañana a nuestros servidores penitenciarios.

Todo está siendo materia de investigación, nos estamos articulando con las autoridades para que los responsables respondan ante la justicia.

El funcionario del Inpec que resultó muerto tras el ataque armado fue identificado como Miguel Muñoz Llano, mientras que los heridos responden a los nombres de Jefferson Vásquez Páez y Carlos Martínez Navarrete.

Inpec Miguel Muñoz Llano, el dragoneante del Inpec asesinado.

El 16 de mayo de 2024, el director de la cárcel La Modelo, coronel retirado de la Policía Élmer Fernández, fue asesinado por sicarios que lo atacaron a tiros cuando se movilizaba en un vehículo oficial por una avenida del norte de Bogotá.

Fernández, que viajaba en un vehículo del Inpec, había sido amenazado, según la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).

Por este asesinato, un juez condenó en junio de este año a 27 años de prisión a cuatro personas implicadas.

Los condenados fueron Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera, Sharon Juliet Martínez Roa y Juan David Beltrán Torres, quienes fueron hallados culpables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.