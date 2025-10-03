El presidente Gustavo Petro celebró la tregua a la que llegaron Digno Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de ‘los Pepes’, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor y jefe de ‘los Costeños’.

El mandatario vio con buenos ojos el pacto entre ambas bandas que se disputan territorios en Barranquilla, confrontaciones que han dejado una estela de sangre con decenas de muertos de ambos bandos e inocentes que se rehúsan a pagar extorsiones, delito creciente en la capital del Atlántico.

“La paz no es entre dos bandas en Barranquilla. La paz debe ser entre las bandas que se deben desmantelar y la ciudadanía Barranquillera”, escribió Petro en su cuenta de X acompañada de la fotografía del apretón de manos entre Digno Palomino y ‘Castor’.

Y agregó: “La pobreza extrema ha aumentado en Barranquilla por un proyecto de ciudad que excluye. Una ciudad más equitativa será una ciudad pacífica”.

Noticia en desarrollo...