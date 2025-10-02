El apretón de manos entre Digno Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de ‘los Pepes’, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, dado este jueves 2 de octubre en medio de un encuentro con funcionarios del Gobierno nacional en la cárcel La Picota de Bogotá, sería el punto de partida para que autoridades locales e instituciones del sector público del Estado colombiano se unan en la construcción de paz para el departamento del Atlántico.

Así lo manifestó Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla con grupos criminales de este territorio, al cierre del evento que fue difundido a través de los canales de RTVC.

Tomada de video RTVC Digno Palomino; Hollman Morris, de RTVC; Camilo Pineda Serje, y Jorge Díaz Collazos, alias Castor.

“En este momento, el proceso toma un nuevo punto de partida en donde están invitados todas las instituciones del sector público del Estado colombiano, alcaldías, departamentos, fiscalías, Defensoría del Pueblo, ICBF y todos los demás actores ciudadanos a que se unan en la construcción de la paz porque esto no lo puedo construir desde Bogotá. Esta es una construcción que tenemos que hacerlo con los actores del territorio o con las autoridades locales o si no, no va a funcionar. Aprovecho la oportunidad para hacer el llamado. Vamos a hacer un consejo de seguridad donde estaremos socializando esto que estamos acordando acá en este momento, haciendo énfasis y vale la pena mencionar nuevamente en firme, desde la oficina de Comisionado de Paz, que el principal interés acá es sacar a los niños, niñas y adolescentes de la amenaza del conflicto y es un compromiso a los cuales tanto Jorge como Digno en trabajar para no involucrar a menores en actividades delictivas y que caigan en el consumo de drogas”, expresó Pineda Serje.

Y agregó que además del compromiso importante desde el punto de vista delictivo, “hay un compromiso también como el tejido social de Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Esperamos que, a partir de ahora, se nos unan las instituciones. Vamos a tener una agenda de eventos importante durante el mes de octubre. Vamos a contar (en Barranquilla) con la presencia del consejero y comisionado de paz. Vamos a comunicar una mesa institucional de paz, vamos a hacer unos talleres con la ciudadanía y entre todos pretendemos construir una agenda que nos permita una paz estable, duradera para el territorio”.

El acuerdo firmado

En medio del encuentro, Díaz Collazos tomó la palabra y leyó el acuerdo firmado previamente ante los funcionarios del Gobierno nacional.

“Los firmantes, identificados con nuestra cédula de ciudadanía, rubricas y huella dactilar, de manera libre y voluntaria, mediante la presente declaración nos acogemos a la invitación del señor presidente de la República de Colombia, ciudadano Gustavo Petro Urrego, para iniciar el recorrido de la hoja de ruta pertinente y compromisos encaminados a desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someternos a la ley con las estructuras delincuenciales con las que desarrollamos actividades criminales en Barranquilla, su área Metropolitana y el departamento del Atlántico”, leyó el jefe de ‘los Costeños’.

Y siguió: “Nos anima, además de la convocatoria gubernamental, el ánimo y la voluntad de contribuir a la recuperación de la convivencia pacífica en Barranquilla, la ciudad que nos vio nacer y el de propiciar las condiciones para que los niños y jóvenes en nuestras barriadas humildes, nuestros hijos y familiares tengan otra oportunidad en la vida y disfruten del derecho y ejerzan el deber a vivir en paz. Para que esta voluntad aquí expresada sea inspiración para las fuerzas vivas de la Puerta de Oro y para otros que se animen a transitar por los senderos de la paz posible y la Paz Metropolitana nos comprometemos a: 1) Mantener una tregua temporal de homicidios, hurtos, actividades extorsivas, entre otras, en principio hasta el 20 de enero de 2026, como gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto; 2) Desvincular las fiestas de los ‘picós’ del control territorial criminal, promoviendo su uso como escenarios de convivencia y no de legitimación de la criminalidad, y 3) Convocar a otras organizaciones criminales determinantes en la inseguridad de Barranquilla, su área Metropolitana y el departamento del Atlántico, a que se sumen al Proceso de Paz Urbana”.

Finalmente, Díaz Collazos señaló que “agradecemos el acompañamiento de las instituciones del gobierno nacional que han hecho posible este esfuerzo y a las autoridades territoriales que han expresado la decisión de poner todo el empeño para que entre todos lleguemos a feliz puerto”.

Recuperar la confianza

Al cierre del anuncio, el delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico, manifestó que este era el “resultado del trabajo de varios meses, en donde hemos avanzado en unos diálogos exploratorios con estas dos personas que nos están acompañando. Hemos avanzado en el proceso de alistamiento institucional y hemos generado las condiciones que nos llevan a esta reunión. Estos dos líderes de estas dos estructuras acuerdan cosas muy importantes para garantizar la paz, la seguridad y la convivencia de Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico. El objetivo es devolverle a Barranquilla su categoría de ciudad una ciudad pacífica y que vaya de la mano con el progreso, con el crecimiento. Estamos frente a un momento histórico, si se quiere decir, que puede abrir nuevas puertas de progreso para esta importante ciudad y región del país”.

Por su parte, Digno Palomino Rodríguez expresó que: “le agradezco el apoyo y la confianza, estamos viendo la luz al final del túnel, tengamos un poco de paciencia y a la comunidad que abra en el corazón, igualmente que no es la oportunidad que nos conozcan, es la oportunidad que nos conozcan como seres humanos, nos comprometemos con lo que acabamos de firmar”.

A su turno, Díaz Collazos comunicó que: “A todos los muchachos que hacen parte del grupo, mantengan la confianza y la fe en que este proceso va a terminar de una manera que llegue a un buen acuerdo. Toda la comunidad puede estar tranquila para que podamos recuperar la esencia de ser costeños.... El mensaje es que mantengamos la fe, que mantengamos la confianza en que todo este acuerdo va a llegar a buen final”.

Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado sobre este acuerdo firmado en la cárcel La Picota de Bogotá, ni tampoco se conocen las pretensiones o solicitudes de los dos máximos cabecillas para que se llegara al apretón de manos.