La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó cuatro diligencias de allanamiento que permitieron la captura de siete integrantes del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’, entre ellos su presunto jefe de zona, en los barrios Rebolo de Barranquilla y el corregimiento de Palermo, Magdalena.

El presunto cabecilla de zona fue identificado como Jorge Leonardo Ospino Tapias, de 36 años de edad, conocido con el alias ‘Iris’.

El resto de capturados responden a los nombres de Luis Farid Guzmán Betancourt alias El Lente, de 25 años; Keidys Dayana Puello Pacheco alias La Pollito, de 25 años; Yorlanis Sugey Brochero de Ávila alias Sugey, de 37 años, Elianis Patricia Brochero de Ávila alias La Embalada, de 39 años, Jean Carlos Zambrano alias El Brochero, de 43 años, y Frasier Ricardo Rodríguez Cosme alias El Muela, de 52 años de edad.

Luego de tres meses de investigación, los uniformados lograron identificar a los integrantes y ubicar los inmuebles que servían como fachadas para sus actividades ilícitas.

En el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, un teléfono celular y $150.000 en efectivo, elementos vinculados a la actividad criminal de este grupo delincuencial.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados presuntamente ejercían control delictivo en el barrio Rebolo mediante la modalidad de narcomenudeo, utilizando puntos fijos de venta de drogas y viviendas adaptadas para coordinar reuniones, ocultar armas y almacenar estupefacientes.

Se estima que la organización obtenía ganancias mensuales cercanas a $20 millones producto de estas actividades ilegales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, manifestó: Este resultado demuestra el trabajo articulado de la Policía Nacional y la Fiscalía para desarticular estructuras criminales que afectan directamente a nuestros jóvenes y comunidades. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a la línea 123 o al número contra el crimen 3178965523, con absoluta reserva de la información.

Con esta operación, la Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar ejecutando acciones contundentes contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en Barranquilla y el área metropolitana.