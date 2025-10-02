Pese a los anuncios de paz y el cese al fuego que en horas del mediodía de este jueves 2 de octubre que pactaron los líderes de las estructuras criminales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ desde la cárcel ‘La Picota’ de Bogotá, un nuevo atentado sicarial tiñó de sangre la tarde en Barranquilla.

Leer más: Investigan si hubo faltas disciplinarias en el otorgamiento de la libertad para señalado feminicida en Sabanalarga

Se trata de Ricardo José Bolívar Marriaga, un conductor de InDriver de 34 años de edad que fue asesinado a balazos en el barrio La Esmeralda, en el Suroccidente de la ciudad.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, a eso de las 2:00 p. m., Bolívar Marriaga conducía un vehículo marca Kia Picanto de placas HGO-935 a la altura de la calle 73B con carrera 13, cuando se disponía a realizar un servicio por la plataforma digital.

Sin embargo, durante el recorrido fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó cuatro disparos al vidrio del piloto, impactando al hombre, para luego darse a la fuga junto con su cómplice.

Tras ser baleado, Ricardo José quedó malherido dentro del vehículo, por lo que fue auxiliado por las personas que estaban por el sector, quienes lo trasladaron a un centro médico cercano, pero los médicos informaron que había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

EL HERALDO conoció que la víctima registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de lesiones y hurto. Asimismo, trabajaba en la plataforma de transporte como conductor desde hacía un año y medio.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, la zona donde se perpetró el ataque a bala tiene injerencia la estructura criminal ‘Los Costeños’, al mando de alias La Hormiga.