La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció este jueves que remitió a esta misma entidad, seccional Atlántico, las investigaciones correspondientes al feminicidio de Nalfi Esther Blanco Olmos, con el objetivo de determinar si hubo faltas disciplinarias en el otorgamiento de la libertad al confeso asesino, Jorge Leonardo Piña Rodríguez.

Cabe recordar, que este sujeto, pareja sentimental de la víctima, quedó en libertad el pasado martes 30 de septiembre, tras la decisión adoptada por un juez de control de garantías bajo el argumento de vencimiento de términos, que fue solicitada por sus apoderados.

Noticia en desarrollo...