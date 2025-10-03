La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó en la mañana de este viernes 3 de octubre la captura de un presunto extorsionista, miembro del grupo delincuencial organizado ‘los Pepes’.

El detenido fue identificado como Juan José Castro Mercado, conocido bajo el alias de ‘el Negro’. De acuerdo con el informe de las autoridades, en el marco de la ofensiva contra el delito de la extorsión, uniformados de la Policía capturaron en flagrancia a este sujeto en el barrio Las Palmas, localidad Suroriente de la ciudad.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, detalló en un video que alias el Negro fue sorprendido por los agentes momentos después de hacer el cobro de una extorsión en dicho sector.

Juan José Castro Mercado es señalado de realizar la distribución de panfletos extorsivos en establecimientos comerciales de los barrios El Campito, Las Palmas y La Magdalena, agregó el oficial.

Durante el operativo, la Policía incautó un teléfono celular y la suma de 500.000 pesos en efectivo, al parecer producto de las exigencias extorsivas.

“Con este importante resultado reafirmamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra la extorsión. No permitiremos que estructuras criminales intimiden a la ciudadanía”, señaló el comandante de la Mebar.

Igualmente reiteró la invitación a los ciudadanos para que denuncien oportunamente este delito a través de la línea 165 del GAULA.