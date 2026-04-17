El presidente Gustavo Petro aseguró que el mandatario estadounidense Donald Trump, “jalonado por (el primer ministro israelí) Netanyahu” ha terminado “en un bloque muy destructivo para la humanidad”.

“El presidente Trump, por burbujas comunicacionales que lo rodean permanentemente y por prejuicios (…), termina en un bloque muy destructivo para la humanidad jalonado por Netanayahu, no es al revés, que tiene amigos más fuertes en el gobierno que el mismo Trump”, dijo durante ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE.

Eso lleva a Trump, según el mandatario colombiano, a actuar como si se tratara de un videojuego “sin racionamiento” a jugar “con millones de seres humanos”.