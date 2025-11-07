En los últimos días la Fiscalía General de la Nación ha adelantado acciones judiciales en contra de ciudadanos acusados de ser agresores de animales, los casos más recientes ocurrieron en Caldas y en la capital del país.

En Manizales un fiscal seccional presentó ante un juez con función de control de garantías a José Elman Marín, presuntamente responsable del delito de muerte al animal agravado.

De acuerdo con las investigaciones, Marín golpeó violentamente a una gata hasta causarle la muerte el pasado 31 de octubre, en el barrio Los Limones del municipio de la Dorada (Caldas).

La propietaria de la felina fue la que se percató del hecho y alertó a uniformados de la Policía Nacional quienes capturaron al hombre en flagrancia. El investigado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales para ser procesado de acuerdo con los parámetros de la Ley 2455 de 2025.

El otro caso, ocurrió en Bogotá donde el pasado 24 de agosto José Oliverio Silva, señalado como determinador del delito, robó una perra de raza pastor alemán y de nombre Keyla un establecimiento comercial del barrio Gibraltar.

Diez días después, el animal fue ubicado con evidentes signos de maltrato por lo que fue capturado y gracias al trabajo de un fiscal del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) permitió judicializar a Silva ante un juez con función de control de garantías.

La Fiscalía imputó al procesado como posible responsable de los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado por actos sexuales. Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado.