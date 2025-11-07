Detectives del CTI de la Fiscalía, con apoyo de uniformados de la Segunda Brigada del Ejército, materializaron en la mañana de este viernes 7 de noviembre la captura de Edinson Manuel García Serrano, el sujeto señalado de lanzar desde el cuarto piso de una torre de un conjunto residencial, en Soledad, a su pareja Johanna Alexandra Baca Echeverría.

El ente investigador comunicó que la diligencia se hizo efectiva en la calle 18 con carrera 31 en el barrio El Porvenir, en cumplimiento a una orden solicitada por la Fiscalía 13 Seccional de la Unidad de Vida de Soledad ante un juez de Control de Garantías.

Este medio conoció que García Serrano se investiga por el delito de tentativa de feminicidio agravado, en relación a ese hecho ocurrido el pasado mes de septiembre en el conjunto residencial Puerto Armónica.

“El capturado es el presunto autor de los hechos ocurridos el día 10 de septiembre de 2025, en el conjunto residencial Puerto Armónica del municipio de Soledad, sitio en el cual resultó como víctima Johanna Baca Echeverría. Al parecer el indiciado la arrojó desde el cuarto piso del edificio”, registró el ente investigador.

Frente al caso cabe reseñar que ese día, pasadas las 3:00 de la madrugada se alertó sobre el incidente en la torre 13 del complejo habitacional, luego de que se escucharan gritos y un posible llamado de auxilio de Baca Echeverría.

Vecinos informaron a las autoridades que, en medio de la confusión y por la hora, solo notaron cuando la mujer se encontraba tendida en el piso de la primera planta del edificio, ensangrentada y agonizante.

En su momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó por medio de un reporte que el hecho ocurrió en el marco de un caso de violencia intrafamiliar y que la caída de la mujer, presuntamente, había sido producto de un accidente.

Sin embargo, los allegados de la mujer aseguraron a EL HERALDO que ella no intentó suicidarse, tal y como trataron de sugerir las autoridades, sino que fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su pareja García Serrano.

Frente a lo ocurrido, Claudia Echeverría, madre de Johanna, manifestó que “ella estaba peleando con su pareja y en la discusión, él la empuja y ella cae”. “En la discusión que ellos tenían, él la empuja y cae. Ella (Johanna) me dice eso, que ella no se tiró. Ella me dice: mami, no me tiré y me relata los hechos”, repitió la progenitora.

En ese sentido, Echeverría confirmó días después del incidente que Edison García Serrano había sido denunciado ante la Fiscalía.