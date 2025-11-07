En las afueras del lugar en la sede norte de la Universidad del Atlántico, donde a esta hora se lleva a cabo una reunión con el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, hay tensión entre dos grupos de estudiantes: los que piden llevar a cabo un paro y los que están en desacuerdo debido a las afectaciones que esto genera en el calendario académico.

Dos sectores estudiantiles se enfrentaron con gritos, pancartas y discusiones en torno a la continuidad o levantamiento del paro académico que completa varias semanas.

De un lado, se encuentran los estudiantes que exigen el retorno a clases, argumentando afectaciones al calendario académico, a las prácticas profesionales y a la movilidad de quienes vienen desde otros municipios.

Del otro, los que insisten en mantener el paro hasta que se garantice un nuevo proceso para la elección de rector, señalando que la actual designación no representa la voluntad ni la transparencia institucional.

Los ánimos se caldearon al punto de que varios estudiantes intentaron entrar a la fuerza al recinto donde se llevará a cabo la reunión.

Algunos docentes y trabajadores administrativos tuvieron que intervenir para evitar que la disputa.

“Estamos aquí porque queremos estudiar. No podemos seguir detenidos por tiempo indefinido mientras no se nos consulta. La universidad es de todos”, expresó Laura Arrieta, estudiante que participaba del grupo que pide levantar el paro.

En contraste, voceros del sector que defiende la continuidad del cese académico reiteraron que la lucha es por la legitimidad del gobierno universitario. “No podemos volver a clases como si nada. Necesitamos garantías, necesitamos un proceso democrático real para elegir rector”, señaló un representante estudiantil.

Entre tanto, la comisión ha tenido que cambiar el sitio de reuniones dentro del mismo campus para intentar que se pueda desarrollar la reunión.