El alcalde Alejandro Char, entregó 3 vías que representan 960 metros lineales y mejoran la calidad de vida de los habitantes del sector del barrio Los Pinos, el alcalde fue recibido con baile y música en la multitud.

Leer más: Estudiantes de la sede de Sabanalarga piden reactivar clases en Uniatlántico

“Llegamos al barrio Los Pinos a entregar más vías pavimentadas y a anunciar su nuevo parque Hoy entregamos 960 metros lineales de nuevas vías en las carreras 25, 25B y 26 entre calles 53 D, 56 y 57, con bordillos, andenes y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, para que su gente pise con dignidad. Además, llegamos con más buenas noticias, porque muy pronto construiremos su nuevo parque y cancha Los Pinos, un espacio que contará con cancha sintética de fútbol, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, kiosco, senderos, mesas de juego y mucho más. Estas obras traen progreso, seguridad y unión para las familias. Se mejora la movilidad, los niños llegan felices a sus colegios, el transporte público entra con facilidad y todos sienten el orgullo de ver cómo su barrio crece y se valoriza”, expresó el alcalde Alejandro Char En su cuenta de X.

Cortesía El jefe del Distrito durante la entrega de la obra.

Junto a los niños de la Institución Educativa Distrital Los Pinos, el mandatario distrital aclaró: “Sí, los colegios están felices porque mejora la movilidad en el sector, las familias están felices. Esto trae progreso porque se valoriza el barrio, el transporte público llega. Estas vías transforman la vida de la gente para mejor. La seguridad mejora, todo mejora, los niños están felices, llegan orgullosos a su colegio, los padres de familia, todo el mundo está feliz con esto porque la calle vuelta nada y llena de huecos desvaloriza, empobrece, no trae posibilidades de que el transporte público pase, que la Policía pase. Y esa no es la Colombia que queremos”, declaró el jefe del Distrito.

Detalles de la obra

La recuperación de la malla vial, que se realizó bajo el programa distrital Barrios a la Obra, constó de la pavimentación de las vías en concreto rígido, sumada a reposición de redes de acueducto y alcantarillado en los siguientes tramos:

Carrera 25 entre calles 53D y 57.

Carrera 25B entre calles 53D y 56.

Carrera 26 entre calles 53D y 57.

Para Patricia Vargas Gutiérrez, quien reside en el barrio hace más de 20 años, este es un sueño que estaban esperando hace mucho tiempo: “Teníamos años con esta vía totalmente dañada, llena de huecos, piedras y fango. Algunos hemos crecido, algunos hemos envejecido esperando esta vía. Este sueño hoy se está haciendo realidad, te podrás imaginar cómo nos sentimos”.

Le puede interesar: Empiezan obras de canalización en el arroyo Santander de Campeche

Este programa, liderado por el alcalde Char facilita el desplazamiento de las comunidades al salir de sus viviendas a realizar sus rutinas diarias como ir a trabajar, ir a las escuelas, entre otros espacios, logrando obtener una mejora en la calidad de vida, en las condiciones urbanísticas y en la movilidad.

Un nuevo parque

Durante su recorrido por las vías recuperadas, el mandatario distrital anunció la construcción de un nuevo parque y cancha en el barrio para que grandes y pequeños tengan espacios de recreación más cerca de sus viviendas.

De acuerdo con los diseños, el parque contará con cancha sintética de fútbol, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, kiosco, senderos, mesas de juego, entre otros espacios.