Jorge Daniel Ochoa Rodríguez, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Atlántico sede Sabanalarga, señaló que los estudiantes han tomado la decisión de pedir el retorno a clases, luego de varias asambleas estudiantiles en las que participaron representantes de los distintos programas académicos, entre ellos las tres licenciaturas, ingeniería, arquitectura y derecho.

“En la primera asamblea muchos estudiantes no estuvieron de acuerdo porque no se escucharon todos los puntos de vista. Por eso realizamos una nueva asamblea, donde cada programa expuso su posición, y por mayoría, de forma democrática, decidimos no continuar con el paro”, explicó.

El estudiante señaló que la principal motivación de los jóvenes es continuar con su formación profesional. “Nuestro objetivo acá es estudiar, seguir con la educación. No queremos que se siga retrasando el calendario académico”, afirmó.

Respecto a la situación administrativa y a la elección del nuevo rector, Ochoa Rodríguez aclaró que la decisión de reanudar clases es independiente de las posturas políticas dentro de la institución. “Aquí lo importante no es quién sea el rector, sino que quien asuma ese cargo trabaje por la educación. Si el señor Leyton Barrios realiza bien su labor, no tendremos inconveniente. Las corrientes políticas son decisión de cada quien”, puntualizó.

Sobre la viabilidad del reinicio de clases solo en esta sede, el representante explicó que, según los estatutos universitarios, es posible que cada sede decida su situación académica de forma autónoma. “Mientras la sede norte esté en paro, el campus como tal permanece bloqueado, pero los profesores pueden seguir impartiendo clases y tomando notas, aunque no puedan cargarlas al sistema. Eso nos permitiría avanzar y no perder más tiempo”, detalló.

Finalmente, Ochoa Rodríguez resaltó la disposición del cuerpo docente para apoyar el proceso. “Los profesores han estado colaborando mucho; siempre han permitido la participación en las asambleas y están dispuestos a continuar las clases”, dijo.

Los estudiantes de la sede Sabanalarga esperan que con esta decisión se normalice la actividad académica y se puedan culminar los compromisos del semestre, garantizando el derecho a la educación sin más interrupciones.