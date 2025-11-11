Un mujer denunció que si hija, de apenas dos años de edad, habría sido abusada sexualmente en un jardín infantil que es manejado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De acuerdo a la denuncia de la madre, los hechos habrían ocurrido en el barrio Ramajal, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

El relato de la madre indica que un día fue recibió una llamada desde el jardín solicitando su presencia. Fue interrogada por la coordinadora sobre el entorno familiar de la niña.

“Como todos los días la levantó a las 8 de la mañana, la llevo allá a su jardín, recibo a mediodía la llamada que la niña necesitaba que yo me fuera a presentar urgente. Cuando llegué, la coordinadora, pues toda con unas palabras que son textuales como coordinadora, me ¿Con quién vive la niña? ¿Con quién no sé qué? Entonces yo le dije a la coordinadora que me la trajeran. En el momentico me la trajeron, yo la registré y tenía lesiones en sus partes íntimas”, dijo la mujer a Noticias Caracol.

La mujer señaló que en el jardín trataron de insinuar que el abuso podría haber ocurrido en su casa, pero ella lo negó rotundamente asegurando que ella misma la vistió esa mañana.

La menor fue trasladada a un centro de salud, donde, de acuerdo con la denuncia de la madre, luego de la valoración médica le encontraron una enfermedad de transmisión sexual.

Ya la Policía de Bogotá se encuentra investigando el caso tras la denuncia de la familia, que pide que se identifique al responsable.