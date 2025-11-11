En la mañana de este martes 11 de noviembre se registró una fuerte explosión en una vivienda del barrio Las Acacias, en el sur de Neiva, capital del Huila.

De acuerdo al reporte preliminar, la detonación habría ocurrido productor del almacenamiento de pólvora dentro del lugar, lo que también generó un incendio.

Nancy Trujillo Monje, jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva, confirmó a La Nación que por el hecho murió una persona y dos más resultados heridas.

También se reportó que varias viviendas aledañas resultaron afectadas, con ruptura de vidrios y levantamiento de tejados.

Por su parte, Helmer Pérez, teniente del Cuerpo de Bomberos de Neiva, apuntó que ya las autoridades se encuentran en el sitio para empezar las investigaciones.

Sobre la hipótesis que se maneja, el mismo teniente dijo que se presume que “se estaba trabajando con fósforo blanco, una sustancia prohibida por el Ministerio de Defensa para la elaboración de productos pirotécnicos que puedan poner en riesgo”.

Agregó que este tipo de negocios “no deben funcionar en zonas urbanas por el riego” y que para que puedan funcionar deben cumplir con ciertos requisitos para evitar incidentes como el de esta mañana.