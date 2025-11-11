La Nueva ESP inició una auditoría de más de 14 millones de cuentas médicas, que su valor real supera los 15 billones de pesos.

Según explicaron, estas facturas fueron identificadas por los entes de control, por lo que decidieron intervenir para conocer de primera mano lo que ocurrió.

La entidad de salud indicó: “Para ejecutar este proceso, fueron seleccionadas tres firmas con amplia experiencia técnica, jurídica y tecnológica en auditoría médica y administrativa: American KPO, ACS Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S. y Sosalud S.A.S”.

Con todo esto proceso, la Nueva EPS busca verificar todo el respaldo de cada cuenta médica y depurar la información contable. Asimismo, reconstruir la trazabilidad de la facturación, pues todas estas facturas no pasaron por procesos formales de auditoría.

Aclararon que esta auditoría se realizará al mismo tiempo que la auditoría forense que ya se encuentra en curso, que fue hecha recientemente para examinar el periodo 2019-2024.

También evalúan el primer semestre de 2025, con el fin de identificar posibles irregularidades en contratación, facturación, pagos, sistemas de información e ingresos.

La interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía, sostuvo: “Lo que antes se ocultaba en la opacidad y la falta de control, hoy se revisa con transparencia, rigor técnico y respaldo institucional”.

La entidad de salud señaló que espera que con estas auditorías se determine la estabilización de radicación de facturas, gestión de recursos y el estado real de la cartera con los prestadores.

Igualmente, con todos estos procesos, muchos usuarios de la Nueva EPS se han quejado por la falta de entrega en medicamentos, pues alegan que los dispensarios no entregan por falta de pago.

