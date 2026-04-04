El Ministerio de Salud publicó un reciente informe sobre los casos de fiebre amarilla en el país. Las cifras según la entidad evidencian un aumento de las personas afectadas, así como también de las víctimas que han muerto tras no haberse vacunado contra la enfermedad.

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De acuerdo con el reporte oficial el panorama es alarmante, ya que entre 2024 y lo que va de 2026 se han registrado 182 casos confirmados, de los cuales 81 han terminado en fallecimientos.

“Estas cifras reflejan la persistencia de esta enfermedad en varias regiones del territorio nacional y la necesidad de reforzar las medidas de prevención”, señala el informe.

De igual manera, el Ministerio de Salud señaló que los departamentos con mayor número de casos registrados son Cauca, Tolima, Huila, Nariño, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Caldas, Meta y Guaviare, siendo algunas de estas regiones históricamente vulnerables a brotes de enfermedades transmitidas por vectores.

La letalidad ha incrementado significativamente

El boletín más reciente de este 2026 reporta 34 casos y 18 fallecidos por fiebre amarilla, lo que evidencia un incremento significativo en la letalidad y la alerta en las autoridades sanitarias.

“La vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad y evitar complicaciones graves”, añade el informe del Minsalud.

La vacunación debe ser prioridad

El Ministerio de Salud hizo un llamado a los colombianos para que se vacunen y prevengan esta enfermedad, principalmente si planean viajar durante Semana Santa, las vacaciones de mitad de año y los puentes festivos a algunas de estas regiones.

La entidad señaló que es de suma importancia revisar los esquemas de vacunación y actualizar las vacunas contra la fiebre amarilla y el sarampión, dos enfermedades que continúan circulando en Colombia y en diferentes países.

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“Las personas que viajan a zonas de riesgo dentro del país, especialmente al departamento del Tolima, entre otros destinos con presencia del mosquito transmisor, deben contar con la vacuna contra la Fiebre Amarilla aplicada al menos 10 días antes del viaje, tiempo necesario para que la protección sea efectiva”, sostuvo la cartera de Salud.