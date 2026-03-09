Una fuerte lluvia, acompañada de vientos huracanados, cayó este domingo 8 de marzo en Neiva, capital del departamento del Huila. El fenómeno climático afectó al Circo Hermanos Gasca, que se encuentra en esa ciudad, y todo quedó grabado en video.

Juan Cebolla Gasca, parte de la familia del circo, grabó parte del hecho y lo compartió en su cuenta de TikTok.

En las imágenes que compartió Cebolla se nota que los fuertes vientos azotan la carpa del circo. En el video, el integrante del circo relata que nunca había visto una tormenta así que afectara su hogar.

“Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta. Nunca en mi vida, yo creo que había vivido una tormenta en el circo. Nunca, nunca”, se le escucha decir a Cebolla en el video.

El hombre confirmó que la tormenta azotó a la carpa justo 30 minutos antes de que comenzara el espectáculo programado.

“Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por mi casa, por mi circo; se jodieron los carros. Pero bueno, eso es lo material; gracias a Dios todos estamos bien”, agregó.

Añadió: “Para la magnitud de lo que llovió y de lo que hizo de viento, gracias a Dios no pasó nada. De verdad fue una cosa absurda, absurda, absurda. En mi vida yo había visto esto en el circo. Y el peor enemigo, más que la lluvia, es el viento. No se alcanzan a imaginar lo peligroso que es… por eso muchos circos se caen, porque no están bien preparados para eso”.

Otros municipios del Huila como Aipe, Baraya, Colombia, Tello y Villavieja se vieron afectados por la lluvia y los vientos. Se reportaron casas destechadas, pero no personas lesionadas.