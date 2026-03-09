Las autoridades detuvieron a una mujer de 25 años señalada de cometer varios robos de teléfonos celulares dentro del sistema de transporte TransMilenio, en Bogotá.
La capturaron en la estación Universidades de TransMilenio, luego de que operadores del sistema de videovigilancia detectaran comportamientos sospechosos entre los usuarios que se encontraban en el lugar.
Según informaron las autoridades, el caso comenzó cuando personal encargado de observar las cámaras de seguridad notó una posible actividad delictiva en medio de la multitud.
La mujer habría robado los celulares con la modalidad de hurto conocida como “cosquilleo”, en la que los delincuentes aprovechan la cercanía con otras personas para sustraer objetos sin ser detectados.
Tras detectar estas conductas, se coordinó el desplazamiento de uniformados hacia el punto donde se encontraba la sospechosa.
Cuando los agentes llegaron al lugar indicado por el centro de monitoreo, la mujer intentó comportarse como una usuaria más del sistema.
De acuerdo con el informe preliminar, simulaba mantener una conversación telefónica mientras caminaba por la estación, aparentemente con la intención de evitar la atención de los policías.
Igualmente la revisaron y los agentes encontraron cinco teléfonos móviles escondidos entre sus prendas.
Las autoridades sospechan que los dispositivos habían sido sustraídos a personas que transitaban por la estación.
Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial por el delito de hurto.