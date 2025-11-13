El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, fue nombrado este jueves como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Eduardo Montealegre, quien renunció tras polémica por la absolución de los delitos del expresidente Uribe, quien había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

Cabe recordar, que la dimisión de Montealegre fue oficializada el pasado 27 de octubre mediante el Decreto 1143. El funcionario había presentado su renuncia “irrevocable” tres días antes, en protesta por el fallo absolutorio del Tribunal Superior de Bogotá, a favor del expresidente Álvaro Uribe.

¿Por qué renunció Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia?

En su carta dirigida al presidente Gustavo Petro, Montealegre manifestó que su decisión respondía a la “indignación” que le produjo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, y anunció su intención de acudir a instancias internacionales para evitar “la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos” que atribuye al exmandatario.

“Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad”, expresó el entonces ministro en su misiva.

Noticia en desarrollo...