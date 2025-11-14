Estudiantes, personal docente, administrativo y empleados de la Universidad Católica, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, tuvieron que ser evacuados en la mañana de este viernes 14 de noviembre por una amaneza de artefactos explosivos dentro del recinto.

Las autoridades activaron el protocolo de seguridad, acordonaron la zona y un grupo antiexplosivos entró en las instalaciones para verificar el objeto sospechoso.

La alarma fue emitida aproximadamente a las 8:30 de la mañana. La misma universidad dio el aviso por medio de una publicación en sus redes sociales.

“La Universidad Católica de Colombia se permite informar a toda la comunidad académica docente y administrativa, que por instrucción de la Presidencia, se suspenden las actividades presenciales a partir de las 8:30 a.m. de hoy viernes 14 de noviembre de 2025, la jornada se realizará en acceso remoto. Agradecemos a las personas que se encuentran en la universidad, dirigirse a sus casas. Agradecemos mantenerse atentos a nuestros canales oficiales de comunicación, a fin de dar a conocer nuevas medidas”, se lee en la comunicación.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre el artefacto u objeto sospechoso que generó la evación y no se ha descartado aún ninguna posibilidad.