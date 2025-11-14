El caso de Sara Yuliana Zambrano, una adolescente de 15 años gravemente quemada por sus propios compañeros de trabajo en Pasto, Nariño, completa casi cuatro meses sin justicia, indican sus familiares.

No hubo conciliación entre la exfuncionaria Juliana Guerrero y la representante Jennifer Pedraza

Carrobomba explotó en la vía Panamericana en Cauca: una persona muerta

Adulto mayor intentó defender a jóvenes de un atraco y fue asesinado a puñaladas

Pese a que existen videos y testimonios que señalan directamente a los responsables, los implicados siguen en libertad, lo que ha intensificado la presión pública para que se aceleren las investigaciones.

El ataque ocurrió el pasado 23 de julio, dentro de una fábrica de perfumes donde trabajaban varias adolescentes. Según la denuncia de la familia, Sara Yuliana y otra compañera fueron encerradas en una habitación por cuatro trabajadores.

TikTok CWMASNOTICIAS Una joven de 15 años fue quemada por sus compañeros de trabajo

Posteriormente, las rociaron con alcohol y les prendieron fuego mientras se reían. Cuando finalmente les permitieron salir, ya presentaban quemaduras de altísima gravedad.

Una de las jóvenes falleció poco después del ataque, mientras que Sara Yuliana sobrevivió, pero con quemaduras en el 80% de su cuerpo, lo que la ha mantenido hospitalizada desde entonces. Su recuperación ha sido dolorosa y extensa, pues ha pasado por más de 40 cirugías, según informó su familia.

CWMASNOTICIAS Sara Yuliana Zambrano

Asimismo, Wilson Zambrano, padre de la menor, contó que llegó a la fábrica minutos después del ataque y encontró a su hija tirada en el suelo, gravemente herida.

Lo primero que la joven logró decir fue: “Papito, ellos fueron los que me quemaron”, señalando con dificultad a cuatro compañeros de trabajo como los responsables.

Cwmasnoticias Sara Yuliana se debate entre la vida y la muerte

Aunque existen videos que corroborarían sus señalamientos, ninguno de los implicados ha sido detenido, lo que ha generado fuertes críticas hacia las autoridades locales y el manejo del caso.

Mientras el caso continúa en investigación, la familia de Sara Yuliana ha hecho un llamado urgente para evitar que el ataque quede impune.

Gobierno asume como accionista mayoritario de Nueva EPS tras adquirir 51 % de las acciones

Su hermana, Luisa Maya, publicó un mensaje que ha sido ampliamente difundido: “Hoy Sara, con su voz frágil, pero firme, pide justicia. Nosotros pedimos que este caso no quede en silencio ni en la impunidad. Sara es una niña que soñaba con bailar, con estudiar, con vivir tranquila. Una niña noble, humilde y llena de luz, pero hoy sus sueños luchan contra el dolor y la injusticia”.

Además, la familia ha solicitado apoyo económico para cubrir los altos costos de los cuidados y tratamientos médicos que la joven necesita.

Sara sigue hospitalizada en el pabellón de quemados, luchando por su vida con la ayuda de su familia, que pide justicia para para que tragedias como esta no se repitan.

@cwmasnoticias COLOMBIA | Sara Yuliana, una menor de edad, lleva más de cuatro meses hospitalizada en el pabellón de quemados tras un grave incidente en una fábrica de perfumes. Según su familia, compañeros de trabajo, también menores, le habrían prendido fuego mientras laboraban. ⬇️⬇️⬇️ Amplía la información en 👉🏻 cwmas.com.co #SaraYuliana #JusticiaParaSara #HistoriasDeVida #CWMásNoticias ♬ sonido original - CW+ Noticias

La joven ha tenido más de 43 cirugías y sus padres ya no tienen dinero, pues esos cuatro meses han tenido que estar fuera de sus trabajos.