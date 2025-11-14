Un homicidio en Bogotá conmocionó a los habitantes de la localidad de San Cristóbal. Héctor Mauricio de la Torre, de 73 años, murió en la noche del martes tras intentar evitar que un grupo de jóvenes fuera víctima de un atraco en el barrio Buenos Aires. El ataque ocurrió a las afueras del conjunto donde residía el adulto mayor.

De acuerdo con el seguimiento de medios locales de comunicación, De la Torre escuchó gritos de auxilio provenientes de la calle y salió de inmediato a ayudar. En el lugar encontró al menos a tres hombres que intimidaban a varios jóvenes con intención de robarlos.

Según testigos, su intervención logró dispersar inicialmente a los asaltantes. Sin embargo, los agresores regresaron y arremetieron contra él con armas blancas. En medio del forcejeo, el adulto mayor cayó al suelo y recibió varias heridas que resultaron mortales.

Un vecino alertó a un vigilante para activar la alarma comunitaria y pidió ayuda a la Policía. Los residentes intentaron auxiliar al herido mientras llegaban las autoridades.

Cuando los uniformados arribaron, trasladaron al hombre en una patrulla hacia el Hospital de San Blas. Un ciudadano que presenció el procedimiento relató: “Llegó un taxi, se iba a subir al taxi, pero no se podía con la camilla. Inmediatamente llegó una van de la Policía, lo subimos a la van y lo llevamos al Hospital de San Blas, pero, al llegar allá, estaba sin signos”.

Los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después del ingreso.

La noticia del homicidio generó rechazo entre los habitantes del sector, quienes aseguraron que la inseguridad se ha incrementado en la zona. “Por eso nadie se mete, porque al querer ayudar, lo que estuvo en riesgo fue su vida”, dijo un residente.

El caso se suma a los 62 asesinatos registrados este año en San Cristóbal, cifra que representa un aumento del 47 %, según datos mencionados por el mismo noticiero.

Captura de los presuntos responsables

Metros más adelante del lugar del ataque, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a los tres presuntos agresores. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por homicidio.

Las versiones de los vecinos y de los jóvenes que estaban siendo asaltados serán determinantes en el proceso penal.

La comunidad pidió a las autoridades reforzar la seguridad y evitar que casos como el homicidio de Héctor Mauricio de la Torre se repitan en la ciudad.