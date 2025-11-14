La Contraloría General de la República publicó un comunicado este viernes 14 de noviembre en el que advierte sobre una contratación interadministrativa registrada el 7 de noviembre de 2025, último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, calificando el caso como inusual.

Se trata de una contratación en la que se comprometieron $6,1 billones, equivalentes al 68 % del total contratado en la primera semana de noviembre.

La alerta de la Contraloría es la primera en el contexto de elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en el seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral.

La entidad detectó este comportamiento como atípico y altamente concentrado.

“Durante los primeros siete días del mes se comprometieron $9,0 billones, una cifra que supera ampliamente los niveles históricos de contratación mensual observados en 2025. De este total, el 7 de noviembre, último día antes del inicio de las restricciones electorales, se suscribieron $6,1 billones, es decir, el 68 % de toda la contratación registrada en la semana. Solo este día representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que equivale a un incremento del 190 % frente al comportamiento histórico previo”, se lee en el escrito de la Contraloría.

El ente de control también señaló que esto podría significar fallas en la planificación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.

En detalles, la Contraloría explicó que el Departamento de Prosperidad Social “fue la entidad que tuvo mayor concentración de contratación, con $770 mil millones que equivalen al 8.5 % del total de la contratación del Estado”.

Es por eso que la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, junto a la DIARI, adelantan un seguimiento “exhaustivo y permanente” sobre la caracterización de todos los contratos suscritos durante los meses de septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre, “analizando su comportamiento agregado por valor contratado, entidades ejecutoras, modalidades y objetos contractuales”.

La idea de la evaluación será “identificar con precisión operaciones sensibles —como actividades logísticas, eventos, suministros y otros tipos de contratación susceptibles de incrementarse en época preelectoral— con el fin de anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías ni destinados a fines distintos al interés general”.