Tras varias semanas de tensiones internas en el Centro Democrático de cara a las elecciones de 2026, este viernes se conoció que Andrés Guerra Hoyos ha decidido renunciar a la precandidatura a la Presidencia.

A través de una misiva, revelada por ‘W Radio’, Guerra Hoyos comunicó su decisión de dar un paso al costado en la carrera por la Presidencia al líder natural del partido, Álvaro Uribe Vélez; el director del CD, Gabriel Vallejo; y los demás precandidatos: Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño.

Señaló que desde este mismo viernes 14 de noviembre buscará regresar al Senado de la República. “Ojalá el partido me brinde esa oportunidad en lista cerrada o abierta”, expresó.

Andrés Guerra describió su precandidatura, asumida desde 2024, como una “increíble experiencia” y “una montaña rusa emocional”.

También recordó algunos de los más duros episodios que ha vivido el Centro Democrático este año, como el magnicidio del también precandidato Miguel Uribe Turbay y el juicio contra Álvaro Uribe Vélez.

“Los enemigos lo sabían, le pegaron en la cabeza a Miguel, pero también al mismo tiempo le pegaron al corazón de nuestro proceso”, sostuvo.

Sobre su proceso como precandidato, Guerra reiteró que fue “profundamente” feliz: “Teníamos la intención de ser útiles en un proceso que nos tenía que llevar a tener un candidato único, nos dimos a conocer, no perdimos nuestra esencia, fuimos auténticos, particulares, quería llegar a la meta”.

