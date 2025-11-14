La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes que ha abierto una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, para esclarecer si cometió irregularidades en un presunto “trueque” de bienes con el empresario de espectáculos Ricardo Leyva, ocurrido en Barranquilla y relacionado con la cesión de un leasing habitacional en Puerto Colombia.

La investigación, de acuerdo con lo que precisó el ente judicial, se enfoca en la cesión que Leyva hizo al ministro de un leasing con Colpatria para una vivienda de alto valor ubicada en la urbanización Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia.

Aunque el empresario había pagado el inmueble desde 2021, las partes no han detallado públicamente los términos del negocio, un aspecto que ahora hace parte de las verificaciones del ente acusador.

La Fiscalía también busca establecer si el ministro ha sostenido un nivel de vida incompatible con sus ingresos, que no superarían los 27 millones de pesos mensuales.

Reacción del ministro a la indagación

A través de su cuenta de X, Benedetti respondió a la apertura del proceso señalando: “Bienvenida la indagación preliminar de la Fiscalía. Esto confirma que la magistrada Lombana no podía allanar mi lugar de residencia, y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal”.

Y añadió: “La magistrada Lombana fue recusada para investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en mi contra. Aún así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión”.