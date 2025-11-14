La Nueva EPS, una de las intervenidas por el Gobierno Nacional, ya es, en su mayoría, propiedad del Estado. Esto luego de que hayan adquirido el 50,1 % de las acciones de la empresa.

De acuerdo a Caracol Radio, el Gobierno nacional tenía participación minoritaria, pero cajas de compensación como Colsubsidio, CAFAM, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi cedieran parte de su participación accionaria.

Ahora, el Gobierno nacional pasa a ser parte del control del Estado en cuanto a empresas mixtas, como otras compañías como Ecopetrol.

También se conoció que Sandra Polanía dejó de ser la interventora de la EPS, y fue reemplazada por Óscar Gálvez, quien ya ha sido interventor en otras EPS durante el Gobierno actual.

Hay que recordar que hace apenas algunos días, Nueva EPS y Colsubsidio llegaron a un acuerdo de pago de deuda y así la red de farmacias pueda seguir entregando medicamentos a usuarios de esta prestadora de salud.

El anunció llegó justo después de que la red de farmacias advirtiera que estaba evaluando suspender la entrega de tratamientos a pacientes con patologías de alto costo debido a retrasos en los pagos de parte de la Nueva EPS.

De concretarse la suspensión, se iba a afectar los usuarios con diagnósticos como cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, epilepsia, VIH, enfermedad renal crónica, trasplantes y fallas cardíacas, entre otros.