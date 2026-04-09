La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el Proyecto de Fortalecimiento de la Ley General de Cultura (Proyecto de Ley 625 de 2025), una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que ahora avanzará a su tercer debate en la Comisión Sexta del Senado.

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La iniciativa pretende actualizar y reforzar el marco normativo cultural vigente desde hace 28 años, mediante una reforma integral a la Ley 397 de 1997, considerada la base jurídica del sector cultural en el país. Entre sus propósitos está incorporar las transformaciones recientes, incluyendo el crecimiento de la diversidad cultural y el surgimiento de expresiones emergentes.

La plenaria de la @CamaraColombia aprobó, en segundo debate, el Proyecto de Fortalecimiento a la Ley General de Cultura, una iniciativa legislativa del @mincultura con aportes de diferentes bancadas que potencia la diversidad cultural y contempla nuevas medidas para las… pic.twitter.com/WDSI2XSb71 — MinCultura Colombia (@mincultura) April 9, 2026

Según el Ministerio, el proyecto surge de un amplio proceso participativo a nivel nacional. En su construcción intervinieron más de 7.000 ciudadanos a través de 85 mesas de trabajo realizadas en 17 encuentros en distintas regiones, lo que permitió recoger aportes, inquietudes y propuestas de diversos actores del ámbito cultural.

Por otro lado, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, resaltó el respaldo logrado durante el paso de la iniciativa por la Cámara. “Se ha alcanzado un consenso entre los distintos grupos políticos. En este Ministerio, nos hemos comprometido a escuchar técnicamente todas las propuestas y a lograr hoy un compromiso que, más que gubernamental, proviene del sector cultural. Gracias a quienes escucharon, normalmente llamados oposición, a un sector dispuesto a resolver los problemas sobre el terreno”.

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De acuerdo con el Gobierno, el proyecto busca atender una deuda histórica con el sector cultural, especialmente en lo relacionado con su participación en decisiones que impactan sus condiciones laborales, sociales y económicas. En ese sentido, uno de los puntos clave es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura, con mayor inclusión de comunidades, colectivos y agentes culturales en la construcción de políticas públicas.

La propuesta también apunta a ampliar el acceso de la ciudadanía a la cultura, reconociendo su importancia en el desarrollo social y económico del país.

“Se ha logrado un consenso entre las distintas bancadas. Le hemos apostado en este Ministerio a escuchar técnicamente todas las proposiciones y lograr hoy una apuesta, más que de Gobierno, del sector cultura. Gracias a los que escucharon, normalmente llamados oposición, a un… pic.twitter.com/65djGDVfmg — MinCultura Colombia (@mincultura) April 9, 2026

Cuatro pilares de cambio

El proyecto está organizado en torno a cuatro pilares fundamentales.

El primero se enfoca en la dignificación del sector cultural, promoviendo el reconocimiento de artistas, creadores, gestores y portadores de saberes como actores esenciales del desarrollo nacional, así como mejores condiciones para el ejercicio de sus labores.

El segundo aborda la gobernanza y la participación, con el objetivo de consolidar un sistema más democrático y representativo, donde los actores culturales tengan mayor incidencia en la toma de decisiones tanto a nivel nacional como territorial.

El tercer componente impulsa el fortalecimiento del sector y su articulación con otras áreas como educación, turismo, ciencia, tecnología y economía, con el fin de potenciar la creación, circulación e impacto de las expresiones culturales.

Y el cuarto se centra en la financiación y los estímulos, planteando el aumento y protección de los recursos destinados a la cultura, la simplificación en el acceso a fondos y la creación de nuevos incentivos que promuevan la sostenibilidad e innovación en las industrias culturales.

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Además, uno de los puntos destacados es que la iniciativa no elimina los beneficios ya existentes en la normativa vigente. Por el contrario, mantiene las garantías actuales e incorpora nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del sector.

Finalmente, tras superar su paso por la Cámara, el proyecto seguirá su curso en el Senado, donde deberá cumplir dos debates más antes de convertirse en ley. Su llegada a la Comisión Sexta marca una nueva fase en este proceso legislativo que, según el Ministerio, busca consolidar una política cultural más incluyente, participativa y sostenible en Colombia.