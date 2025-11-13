La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes solicitó la presentación de pruebas en la investigación que se adelanta contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el caso de corrupción de la UNGRD y por posibles facilidades otorgadas para que Carlos Ramón González abandonara el país.

Como parte del proceso, la representante investigadora María Eugenia Lopera pidió a la fiscal que, en un plazo de 10 días, entregue un informe detallado de las actuaciones que se han llevado a cabo en relación con la denuncia, el cual servirá como prueba dentro de la investigación.

“Reiterar través de este oficio por parte de la secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo a fin de que, en el término de 10 días, remita un informe de las actuaciones surtidas dentro de la denuncia para que obren como prueba”.

El expediente se abrió tras una denuncia presentada por la Red de Veedurías, que señaló la posible existencia de una conveniencia entre la fiscal general y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de permitir que “Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.

Además, la denuncia solicitó que se investigara a Camargo por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.

La Comisión de Acusación ahora tiene la tarea de recabar la información requerida y determinar si existen méritos para continuar con el proceso disciplinario y judicial.