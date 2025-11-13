Liliana Andrea Molina Garavito, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado lunes 10 de noviembre por sus familiares, fue hallada sin vida en una habitación de hotel en Tunja, departamento de Boyacá.

Leer más: Mancuso pide perdón al expresidente Uribe porque no le constan los señalamientos en su contra

La víctima, una reconocida fonoaudióloga, salió de su vivienda ubicada en la localidad de Suba, el norte de Bogotá, en la mañana del lunes. Fue vista por última vez a eso de las 10:30 de la mañana.

Luego que los familiares de la mujer de 51 años denunciaran su desaparición, la Policía Metropolitana de Bogotá compartió emprendió las acciones de búsqueda y compartió información en redes sociales.

No olvide leer: Primera dama, Verónica Alcocer, investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos y estafa

Redes sociales

De acuerdo con las autoridades, la hoy occisa al parecer abría caminado en inmediaciones de los sectores de El Tunal y Yomasa, en el sur de Bogotá.

Tras varias de no conocer sobre el paradero de Molina Garavito, la Policía Metropolitana de Tunja recibió una llamada, a eso de las 6:30 de la tarde del 11 de noviembre, por parte de personal de un hotel en Tunja.

Lea también: Mindenfensa confirma que bombardeo en Arauca está dirigido contra alias Antonio Medina, hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’

Redes sociales Liliana Andrea Molina Garavito, de 51 años.

Según la información revelada por ‘El Tiempo’, el personal del hotel indicó a las autoridades que encontraron sangre debajo de la puerta de una habitación. Ante la alerta, unidades de la Policía y el Cuerpo de Bomberos se dirigieron al lugar para conocer lo sucedió.

Lea acá: “El gobierno se ha aliado con los peores criminales”: Federico Gutiérrez sobre el ‘tarimazo’

Los bomberos debieron forzar la puerta para ingresar. En la habitación se encontraba de Liliana Andrea Molina Garavito sin vida, por ello, miembros del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver.

Ahora los investigadores adelantan las acciones pertinentes para determinar los móviles del hecho e identificar a los criminales.