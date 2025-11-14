La senadora Isabel Cristina Zuleta acató una orden de la Corte Suprema de Justicia y publicó una retractación dentro del proceso por presunta injuria o calumnia que promovió en su contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El caso hacer parte de las controversias que han rodeado a la congresista, una de las figuras más cercanas al presidente Petro.

La corrección se conoció después de la audiencia de conciliación que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre ante el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, de la Sala Especial de Instrucción. Esa diligencia fue convocada tras la querella presentada por Gutiérrez, a raíz de señalamientos hechos por Zuleta en junio del presente año.

En su cuenta de X, la senadora divulgó el texto exigido por la Corte, en el que señala. “Hoy 13 de noviembre de 2025, según lo acordado en diligencia de conciliación convocada por la honorable Corte Suprema de Justicia el día 10 de noviembre de 2025 ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Misael Fernando Rodríguez Castellanos, según la querella instaurada por el señor Federico Gutiérrez, manifiesto a la opinión pública que no me constan, de manera directa, algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio del 2025 que son objeto de la querella”.

Acto seguido incluyó la afirmación central, “de manera particular debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”.

Hoy 13 de noviembre de 2025, según lo acordado en diligencia de conciliación convocada por la honorable Corte Suprema de Justicia el día 10 de noviembre de 2025 ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Misael Fernando Rodriguez Castellanos, según la querella…

El alcalde reaccionó también desde X, con un mensaje en el que aseguró que “se les caen sus mentiras” y reiteró que seguirá concentrado en la recuperación de Medellín.

Se les caen su mentiras.

Mientras nosotros sacamos a Medellín adelante después del robo de sus aliado políticos, ellos se dedican a mentir y a destruir.

Seguiré trabajando por Medellín y la llevaremos a otro nivel.

Que la justicia se encargue de ellos.

Un historial de polémicas

La retractación se suma a otros episodios que han puesto a Zuleta en el centro del debate público. En junio, acompañó al presidente Petro en una alocución desde La Alpujarra, actividad que generó fuertes críticas por la presencia de jefes de organizaciones criminales trasladados desde prisión para el anuncio del programa de ‘paz urbana’.

La senadora también ha sido cuestionada por declaraciones de años anteriores. En mayo de 2022, en plena campaña presidencial, circuló un video donde mencionaba que “a Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, hasta en Procuraduría y Contraloría. Fue una tarea dura de demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia”.

Más recientemente provocó otra ola de reacciones al sugerir, tanto en redes sociales como dentro del Pacto Histórico, la posibilidad de impulsar la reelección del presidente Petro, propuesta que no ha encontrado respaldo en otros sectores.

“Contra el bloque institucional, consulta popular. Defendamos el mandato popular, cuente con nosotros, presidente Gustavo Petro. Ojalá pueda ser por las reformas, laboral y de salud, y de una vez por la reelección. Le dejo la idea, por favor considérela”.