En un entorno cada vez más competitivo, las clínicas y empresas odontológicas enfrentan el desafío de destacar, atraer pacientes y fidelizarlos. El marketing, lejos de ser un complemento opcional, se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar crecimiento y sostenibilidad.

Para ello, la odontóloga barranquillera Erika Herrera acompaña a odontólogos y a sus equipos a transformar su consultorio en una empresa organizada, rentable y moderna, pero sin que ellos tengan que convertirse en expertos en marketing o gestión.

“No se trata solo de publicar en redes, sino de crear experiencias, procesos y mensajes que conecten con lo que el paciente realmente necesita. Cuando un consultorio entiende esto, deja de improvisar y comienza a tomar decisiones basadas en datos, automatización y comunicación estratégica”, explicó a EL HERALDO Herrera.

Según la experta: “mis programas y consultorías les dan paso a paso, herramientas, plantillas y acompañamiento real para que sepan qué hacer, cómo implementarlo y cómo medirlo. También aprender qué ajustar en finanzas, marketing, ventas, procesos y liderazgo para avanzar sin perder tiempo ni dinero”.

Talento Caribe

Erika Herrera ha llevado sus procesos de innovación a México, España, Estados Unidos y toda Latinoamérica, donde su espíritu Caribe conecta el lenguaje real del odontólogo pues entiende su realidad y traduce su gestión, el marketing y la tecnología a herramientas simples que pueden aplicar desde el primer día con métodos simples que funcionan.

“Combinar esa energía caribeña con métodos claros, modernos y muy prácticos para que los odontólogos puedan tener un negocio rentable y organizado, me ha permitido posicionarme como referente internacional con un mensaje claro, humano y real: No se trata de trabajar más, sino de trabajar con propósito, con estrategia y con inteligencia”, asegura.

Inteligencia Artificial para odontólogos

Uno de los talleres prácticos de la doctora Herrera es sobre Inteligencia Artificial para Odontólogos, en ellos se aprende a usar la IA para organizar la consulta, mejorar la comunicación, crear contenido, automatizar tareas y tomar decisiones basadas en datos.

“Quien no entiende IA se queda atrás. Mi misión es ayudarlos a actualizarse sin complicarse”, indica.

Por último, para ella “el marketing es lo que permite que un negocio exista porque convierte desconocidos en pacientes potenciales: bien aplicado atrae pacientes ideales, aumenta la aceptación de tratamientos, genera más referidos y diferencia al consultorio en un mercado competitivo. Además, mejora la comunicación interna, organiza procesos y ayuda al odontólogo a tener estabilidad y libertad, no solo una agenda llena”.