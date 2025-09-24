El más reciente Ranking IntelLat 2025 de los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina reconoció a siete instituciones hospitalarias de la red Clínica Colsanitas, dos de ellas en Barranquilla: la Clínica Iberoamérica y la Clínica El Carmen, destacando así el compromiso de la ciudad con la salud de calidad y alto nivel.

Clínica Iberoamérica ocupó el puesto 69 a nivel regional y en la posición 22 dentro del ranking nacional, destacándose especialmente en sostenibilidad (37.° lugar en América Latina) y experiencia del paciente.

Clínica El Carmen, por su parte, logró la posición 76 en Latinoamérica y la casilla 25 en Colombia, gracias a sus avances en eficiencia, experiencia del paciente y sostenibilidad.

“El reconocimiento a nuestras clínicas en Barranquilla refleja el esfuerzo de sus equipos médicos y administrativos por ofrecer una atención con altos estándares de calidad, siempre enfocada en cuidar de manera integral la salud de nuestros pacientes”, afirmó Milciades Castillo, Gerente de la Clínica Iberoamérica.

Con 16 años de trayectoria, el Ranking IntelLat es la principal referencia de evaluación hospitalaria en América Latina. Evalúa aspectos como seguridad y resultados clínicos, personas, creación de conocimiento, eficiencia, tecnología, telemedicina y home hospital, sostenibilidad, experiencia del paciente y prestigio.

Además de los reconocimientos regionales para Barranquilla, siete instituciones de Clínica Colsanitas fueron destacadas dentro del top 80 de América Latina según el ranking IntelLat 2025, que evaluó hospitales de países como Brasil, México, Perú, Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Ecuador y Colombia.

“Hoy nos sentimos muy orgullosos al saber que siete de nuestras instituciones hospitalarias se ubicaron entre las 80 mejores de América Latina”, expresó la organización en un comunicado.

Estas fueron las clínicas reconocidas:

Clínica Reina Sofía : puesto 20 en América Latina, y 7° en Colombia.

: puesto en América Latina, y en Colombia. Clínica Universitaria Colombia : lugar 31 en América Latina, y 14° en Colombia.

: lugar en América Latina, y en Colombia. Clínica Sebastián de Belalcázar (Cali) : 56 en América Latina, y 20° en Colombia.

: en América Latina, y en Colombia. Clínica Iberoamérica (Barranquilla) : 69 en América Latina, y 22° en Colombia.

: en América Latina, y en Colombia. Clínica Infantil Santa María del Lago : 71 en América Latina, y 33° en Colombia.

: en América Latina, y en Colombia. Clínica El Carmen (Barranquilla) : 76 en América Latina, y 25° en Colombia.

: en América Latina, y en Colombia. Clínica Keralty Ibagué: 80 en América Latina, y 26° en Colombia.

Un referente regional en salud

Con 16 años de trayectoria, el Ranking IntelLat se ha consolidado como una de las principales referencias en evaluación hospitalaria de alta complejidad. El estudio se basa en criterios como:

1. Seguridad y resultados clínicos

2. Personas

3. Creación de conocimiento

4. Eficiencia

5. Tecnología

6. Telemedicina y Home Hospital

7. Sostenibilidad

8. Experiencia del paciente

9. Prestigio.

Este nuevo reconocimiento reafirma a Clínica Colsanitas como la red hospitalaria más importante del país, y destaca la labor de los profesionales de la salud que día a día aportan a la mejora continua del sistema.

“Felicitaciones a todos los colaboradores que con su trabajo diario hacen posibles estos reconocimientos”,nconcluyó el comunicado.