En el Día Internacional del Corazón, se dio a conocer un nuevo estudio que revela que la mitad de los ataques cardíacos en mujeres menores de 65 años se relacionan con factores distintos a la obstrucción de arterias.

De acuerdo con los hallazgos del más reciente estudio realizado por Mayo Clinic, publicado en Journal of the American College of Cardiology, las personas menores de 65 años, especialmente las mujeres, presentan problemas cardiacos por causas no tradicionales.

Para el estudio fueron analizados más de 15 años de datos del Rochester Epidemiology Project, proporcionando la evaluación poblacional más completa sobre las causas de ataque cardíaco en personas de 65 años o menos.

Pexels

Según los datos arrojados por la investigación, los ataques cardíacos en mujeres menores de 65 años fueron causados por factores como la disección espontánea de la arteria coronaria (DEAC), embolia y otras afecciones no relacionadas con la placa de obstrucción de las arterias.

El estudio indica que la DEAC, que suele afectar a mujeres jóvenes y sanas en todos los demás aspectos, se pasaba por alto con frecuencia y se clasificaba de manera incorrecta como un ataque cardíaco típico debido a la acumulación de placas.

“La causa más común de ataque cardíaco en ambos sexos fue la aterosclerosis, es decir, la obstrucción de las arterias por placas, pero esta representó solo el 47% de los ataques cardíacos en mujeres, en comparación con el 75% en hombres. Las tasas de mortalidad a cinco años fueron más altas en personas cuyos ataques cardíacos fueron desencadenados por factores de estrés como la anemia o una infección, incluso aunque estos pacientes presentaban menores niveles de lesión cardíaca.”, explica el estudio.

“Esta investigación pone de relieve las causas de ataque cardíaco que históricamente han sido poco reconocidas, especialmente en mujeres. (…)Cuando la causa raíz de un ataque cardíaco se malinterpreta, puede conducir a tratamientos menos efectivos — o incluso perjudiciales.”, dijo la Ph. D. y Licenciada en Medicina y Cirugía Claire Raphael, cardióloga intervencionista en Mayo Clinic y primera autora del estudio.

Para los expertos, diagnosticar correctamente estos ataques cardíacos no tradicionales permite ofrecer una atención más adecuada y mejores resultados a largo plazo.

Además, en el estudio se estableció que de un total de 1.474 ataques cardíacos, el 68% se debió a la acumulación típica de placas, pero las causas no tradicionales representaron la mayoría de los ataques cardíacos en mujeres.

También se identificó que la DEAC fue casi 6 veces más común en mujeres que en hombres.

Asimismo, se conoció que los ataques cardíacos causados por factores de estrés, como la anemia o una infección, fueron la segunda causa más común en general y la más letal, con una tasa de mortalidad a cinco años del 33%.

“Nuestra investigación pone de relieve la gran necesidad de repensar cómo abordamos los ataques cardíacos en esta población de pacientes, y, en especial, en mujeres adultas jóvenes. Los médicos deben estar más atentos a afecciones como la DEAC, la embolia y los desencadenantes relacionados con el estrés, y los pacientes deben buscar respuestas cuando algo no les parece correcto,”, indicó el Ph. D. y Dr. Rajiv Gulati, cátedra de la División de Cardiología Intervencionista y Enfermedad Cardíaca Isquémica de Mayo Clinic.