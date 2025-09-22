En tiempos, donde las autoridades sanitarias alertan sobre el aumento de enfermedades relacionadas con la mala nutrición. Surgen preguntas acerca de lo que se debe comer y lo que se debe evitar.

Uno de esos alimentos que es catalogado como “milagroso” por algunas personas es el aguacate por sus beneficios a la salud, al ser éste, un producto totalmente natural y orgánico. Pero muchos se preguntan si están “milagroso” como se vende o si es simplemente un mito.

¿Quién lo debe comer y quien debe evitarlo?, ¿es tan beneficioso como dicen? ¿su grasa hace daño? Para responder a estos interrogantes el Instituto Nacional de Salud Pública de México analizó los hábitos de consumo de más de 25.000 adultos que dejó varias conclusiones.

Pexels

“Los resultados sugieren que el aguacate podría ser una estrategia eficaz para reducir el riesgo de diabetes, especialmente entre las mujeres, aunque se requieren más estudios para confirmar este hallazgo”, señalaron en el estudio las autoras Sonia Rodríguez Ramírez y Teresa Shamah Levy.

Además, se encontró que las mujeres que comían esta fruta originaria de América con frecuencia tenían un 21 % menos de probabilidades de presentar diabetes, sin embargo, el mismo efecto no se observó en los hombres, solo por mencionar algunos de los beneficios.

Beneficios del aguacate

Salud cardiovascular: es rico en grasas monoinsaturadas saludables y fibra, lo que ayuda a reducir el colesterol “malo” (LDL) y a aumentar el colesterol “bueno” (HDL), protegiendo el corazón.

es rico en grasas monoinsaturadas saludables y fibra, lo que ayuda a reducir el colesterol “malo” (LDL) y a aumentar el colesterol “bueno” (HDL), protegiendo el corazón. Regula la presión arterial: su alto contenido de potasio ayuda a contrarrestar los efectos negativos del sodio, contribuyendo a mantener la presión arterial bajo control.

su alto contenido de potasio ayuda a contrarrestar los efectos negativos del sodio, contribuyendo a mantener la presión arterial bajo control. Control de peso: apesar de ser calórico, su riqueza en fibra y grasas saludables proporciona una sensación de saciedad duradera, lo que puede ayudar a reducir la ingesta total de alimentos.

apesar de ser calórico, su riqueza en fibra y grasas saludables proporciona una sensación de saciedad duradera, lo que puede ayudar a reducir la ingesta total de alimentos. Salud digestiva: la fibra que contiene promueve el buen tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

la fibra que contiene promueve el buen tránsito intestinal y previene el estreñimiento. Salud ocular: contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que protegen los ojos del daño causado por la luz ultravioleta y pueden reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular.

contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que protegen los ojos del daño causado por la luz ultravioleta y pueden reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular. Propiedades antiinflamatorias: contiene compuestos que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para personas con artritis reumatoide.

contiene compuestos que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para personas con artritis reumatoide. Fuente de nutrientes: es una fuente excelente de vitaminas (K, C, E, B5, B6) y minerales esenciales como el potasio, el magnesio y el ácido fólico.

Pexels

¿Quiénes no deberían consumirlo?