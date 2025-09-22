A través de su programa ‘La corona TV’, el presentador Ariel Osorio dio la noticia la semana pasada que la periodista de Noticias Caracol, Claudia Lozano, de 43 años, había sido ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Bogotá.

La noticia preocupó a los televidentes, pues la presentadora llegó a esta estado luego de someterse a una cirugía abdominal de alta complejidad.

Y es que en junio se realizó una operación en la cual sufrió una trombosis venosa, por la que tuvo que ser intervenida a una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos de sangre, indicó Ariel.

Claudia Lozano en junio se realizó una operación en la cual sufrió una trombosis venosa, por la que tuvo que ser intervenida a una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos de sangre

Después de este episodio, Claudia presentaba fuertes dolores en su espalda y unos hematomas.

Pero, sus conocidos manifestaron en Show Caracol que la periodista ya se encuentra fuera de peligro y salió de UCI. “Está con su familia y avanza de manera positiva”.

Instagram claudialozanooficial La periodista Claudia Lozano se encuentra fuera de UCI

El presentadora el ‘Gordo’ Osorio precisó que: “Afortunadamente, no alcanzaron a migrar hacia los pulmones, lo que habría desencadenado un posible infarto pulmonar”.

Ante todos estos percances de salud, manifestó que Lozano “estuvo a un pelo de una tragedia”, pero todo salió bien afortunadamente.

Asimismo, se supo que el padre de Claudia también había tenido una operación pero en Medellín. Hasta los momentos, Lozano se encuentra recuperándose junto a la compañía de sus familiares y espera retomar su trabajo muy pronto, revelaron los presentadores de la emisión de ‘Día a Día’.