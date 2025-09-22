Andrea Serna, la presentadora de Desafío Siglo XXI, y una de las más queridas en la televisión colombiana, contó detalles de su vida y de su trayectoria. Reveló cómo llegó al mundo del modelaje y de cómo fueron sus primeros pasos.

Leer también: “La disciplina me llevó a tener grandes cambios”: Valeria Lafaurie

En el pódcast ‘La Lupa’, Andrea contó que ella no estudió comunicación o periodismo, que es lo que la mayoría de sus seguidores creen, se graduó de mercadeo y publicidad, carrera que de igual manera es afín a los medios de comunicación.

Relató que al mundo del modelaje entró desde muy joven y a los 18 años hizo parte de las ‘Chicas Águila’, campaña que le permitió ganar visibilidad a nivel nacional.

Luego, empezó a tener la oportunidad de aparecer en pequeños segmentos de diferentes programas de televisión, y después se vinculó al Canal A, hasta que finalmente, luego de hacer “casting” en canales privados, comenzó su carrera como presentadora, rol que ya tiene desde hace 20 años.

En la entrevista, Andrea reveló algo muy curioso: ya cuenta con las semanas cotizadas exigidas por la ley para pensionarse, aunque aún le faltan varios años para llegar a la edad requerida. La presentadora tiene 48 años y la edad para pensionarse es de 57.

Importante: La Jesuu sufrió grave accidente de tránsito: “Preferí chocar el carro contra un palo para no caer al vacío”

Aseguró que logró acumular las semanas en tiempo récord, revelando que la razón es que empezó a trabajar desde “muy chiquita”.

Confesó que antes de tener a su hija, Emilia, y formar una familia, estaba muy enfocada en el trabajo y era su gran prioridad. Por eso, de tanto trabajar, logró acumular las semanas necesarias para, si quisiera, pensionarse anticipadamente, aunque espera poder seguir trabajando en sus proyectos en la televisión.