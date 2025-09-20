No hay nada más satisfactorio que mirar hacia atrás, comparar el pasado con el presente y darse cuenta de que sí se pueden hacer grandes cambios en la vida, con actitud y mucha disciplina.

La nueva Señorita Región Caribe, Valeria Lafaurie SantoDomingo, es el claro ejemplo de que la constancia y una buena modificación de conducta pueden dar como resultado el éxito.

Pues la participante al Concurso Nacional de Belleza (CNB) sí que cuenta con una gran historia que motiva a cualquier mujer, pero sobre todo a las jóvenes que han perdido el rumbo alguna vez en la vida. “Este siempre ha sido mi sueño, y no solamente mío, sino de mi familia; entonces como reina y representante de mi departamento, siento que ahora tengo una misión social muy importante”, contó con ilusión Valeria, la candidata.

Lafaurie entregó detalles a EL HERALDO de cuáles fueron esas conductas y hábitos que tuvo que modificar para darle un nuevo sentido a su vida y cómo se ha preparado a lo largo de varios meses para el CNB.

“Fui muy rebelde”

Al escuchar la palabra rebeldía, cualquier persona podría pensar que Valeria fue muy extrema, pero aclaremos que ella se refiere a la falta de interés por el estudio y la poca atención que le ponía a su salud física.

“En mi adolescencia tuve una etapa donde estaba superrebelde, y siento que esta es una problemática que se ve mucho entre los jóvenes; algunos pierden su norte, y eso fue lo que me pasó. No quería estudiar y llegué a perder un semestre de la universidad. Pero mi papá me enseñó una gran lección, y fue que me tocó trabajar para volver a estudiar. Pagué un semestre, pero eso me enseñó a valorar el esfuerzo que hacen otras personas por nosotros”, dijo.

Emocionada por continuar la historia, la Señorita Región Caribe también habló de su estado físico actual, el cual logró conseguir con gran esfuerzo, puesto que un día se sintió motivada al ver a una de las candidatas del concurso de belleza.

“Yo he logrado bajar 20 kilos, porque resulta que toda esa frustración que yo sentía con el estudio y ver que mis amigas eran muy disciplinadas, que les estaba yendo bien, me llevó a tener mucha ansiedad. Hasta que un día vi a una candidata y me pregunté: ¿Qué me impide cumplir mis sueños? Entonces inmediatamente me fui para donde Diana Caballero y desde entonces ella ha sido parte fundamental de mi proceso de pérdida de peso y la estética de mi piel”, contó a esta casa editorial.

Su preparación

“Después de que no me gustaba el estudio, ahora tengo que hacerlo para muchas cosas”, mencionó entre risas. Y es que ser la representante de toda una región es mucho más difícil que hacerlo solamente para una ciudad o departamento. Pero sin duda, esto ha sido una gran prueba para Valeria, y la ha llevado a ser la mujer que un día soñó ser, y ahora la disciplina es una palabra que la describe perfectamente.

“Yo tengo profesores de todo, no solo de pasarela y entrenamiento, sino de oratoria y cultura general; ellos me hacen preguntas y yo tengo que responder literalmente como si estuviera en el colegio, pero me di cuenta en todo este proceso que es algo que verdaderamente me gusta y que, como Señorita Región Caribe, quiero llevar ese mensaje a muchas mujeres”.

Valeria considera que una de sus grandes virtudes es ser sociable, por lo que quiere realizar una maestría en Relaciones Públicas, ya que está segura de que puede seguir explotando sus talentos y puede descubrir cosas que ni siquiera ella se alcanza a imaginar que es capaz de hacer.

“A mí me encanta conversar con las personas; para mí es muy fácil todo el tema del servicio social porque soy una mujer muy cercana y muy dada con la gente. Entonces, también creo que podríamos explotar mi talento de esa manera. Yo tengo un lema, con el que últimamente me motivo a hacer mis cosas. De hecho, así estoy cerrando todas las frases de mis publicaciones en mis redes sociales y es: “El cielo es el límite”.

Como comunicadora social – periodista, y Señorita Región Caribe, Valeria Lafaurie está dispuesta a emprender un camino en el que la motivación hacia otras mujeres sea el propósito por el cual luche por el título de Señorita Colombia. Sin embargo, su trabajo continuará sin importar el resultado, que se sabrá en el mes de noviembre en la ciudad de Cartagena.