Este sábado 20 de septiembre, Barranquilla será epicentro del cierre del Tech Caribe Fest, un evento que busca fomentar el desarrollo de habilidades tecnológicas y emprendedoras en la comunidad.

El Tech Caribe Fest, que comenzó el pasado 8 de septiembre, hará su cierre con un evento especial en el Cubo de Cristal de la plaza de la Paz, en el que se espera reunir a más de 4000 personas de toda la región.

Este festival está dirigido a empresarios, emprendedores, instituciones educativas, profesionales de base tecnológica e inversionistas que quieran aprender a incluir tecnología en sus procesos y a aquellas personas interesadas en la tecnología y la innovación.

En el evento se realizarán charlas y paneles con líderes nacionales e internacionales, talleres en inteligencia artificial, negocios digitales, ciberseguridad y emprendimiento, así como experiencias de robótica, realidad aumentada, videojuegos y música.

La agenda se desarrollará de manera simultánea en cuatro escenarios, en los que los asistentes podrán circular libremente y disfrutar de todas las actividades para que exploren el ecosistema tecnológico de acuerdo con sus intereses.

En el escenario principal se llevará a cabo el panel Futuro Tech del Caribe, se premiarán los mejores proyectos y líderes del ecosistema harán un cierre.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Tech Caribe 2025 ha estado lleno de mucha innovación.

El segundo escenario es la zona de Networking. Allí los emprendedores podrán participar de un speed networking, lo que les dará la oportunidad de establecer múltiples conexiones profesionales. También habrá un espacio para conectar con ángeles inversionistas y una muestra de startups caribeñas.

En el tercer escenario, la agenda contempla un demo day de proyectos finalistas, presentación de nuevas tecnologías y talleres prácticos.

El cuarto escenario es la zona de celebración que contempla una muestra gastronómica caribeña, un concierto con artistas locales y networking de cierre.

El evento fue organizado por la Fundación Código Abierto, con el apoyo de Google como aliado principal, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, universidades y empresas de la región. El objetivo es que se convierta en una plataforma para conectar al talento local con empresas, inversionistas y aliados.

Claudia Vargas, gerente TIC del Distrito, invitó a los barranquilleros a asistir al Tech Caribe Fest, un espacio abierto y gratuito para todos.

“Será una jornada para aprender y conectarnos con el futuro. Tendremos charlas sobre inteligencia artificial, negocios digitales, ciberseguridad y emprendimiento, además de paneles, talleres y experiencias con robótica, realidad aumentada y videojuegos”, explicó Vargas.

Los interesados en participar deben registrarse de forma gratuita en el sitio oficial: www.techcaribe.co

