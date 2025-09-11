Desde el pasado 8 de septiembre, se adelantan las actividades del Tech Caribe Fest 2025, uno de los eventos tecnológicos más importante del Caribe colombiano, que espera reunir más de 4.000 asistentes entre emprendedores, desarrolladores, inversionistas, empresas y público general.

En esta segunda edición se han realizado talleres de inteligencia artificial, charlas sobre innovación, encuentros de startups, hackatones y networking, donde se conectan comunidades, universidades y empresas de toda la región Caribe. El evento de clausura será el próximo 20 de septiembre en la Plaza de la Paz.

Este encuentro es apoyado por la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría TIC, y es liderado por el Movimiento Costa Digital, encabezado por la Fundación Código Abierto.

La secretaria TIC del Atlántico, Cristina Espinosa, indicó que el propósito de eventos como Tech Caribe Fest es fomentar el desarrollo de la tecnología y la innovación en la región y promover la transformación digital en el Caribe.

“Invitamos a los atlanticenses a que hagan parte de la segunda edición de este gran evento que está dirigido a la comunidad en general, en especial a quienes estén interesados en los temas tecnológicos e innovadores. La entrada es gratuita y los diferentes espacios de la Plaza de la Paz, donde se desarrollarán actividades de forma simultánea, estarán abiertos al público para acercar la tecnología a los niños, jóvenes, estudiantes, emprendedores y profesionales del departamento”, afirmó Espinosa.

A su turno, el director de la Fundación Código Abierto, Anuar Harb, aseguró que “con el Movimiento Costa Digital como motor, la Ruta TechCaribe como camino y el festival como gran celebración, estamos demostrando que el Atlántico y el Caribe no solo tienen talento, si no que también tienen la fuerza para liderar la transformación tecnológica de Colombia”.

Agregó que TechCaribe Fest busca posicionar al Caribe colombiano como epicentro tecnológico mediante la visibilización del talento local, la atracción de inversión y la generación de oportunidades para empresas, profesionales y comunidades.

El festival ofrecerá cerca de 30 talleres distribuidos en cinco grandes espacios de la Plaza de la Paz, siendo el Cubo de Cristal el escenario principal, donde será la apertura con ponencias sobre creatividad e Inteligencia Artificial.

En el Teatrino, se ofrecerán charlas sobre talento femenino en tecnología, neurociencia aplicada, certificaciones profesionales y el cierre será con la premiación del Caribe Game Jam. En la Zona Business, habrá conferencias sobre crecimiento empresarial, finanzas, ciberseguridad y ventas digitales, además del Pitch Showcase 51 Labs, donde 15 startups de la región Caribe competirán por más de 30.000 dólares en premios.

Gracias a la alianza con Google Developer Experts, también se desarrollarán talleres y masterclass sobre IA, cloud, robótica, blockchain, Web3, agentes inteligentes, Python en AWS, entre otros.

El cierre del evento será con un show musical y cultural en la Plaza de la Paz, donde la cantante revelación Grace presentará su nuevo disco, como celebración de la unión entre tecnología, cultura y Caribe.

Para registrarse y conocer más detalles de la programación del festival, puede consultar la página web www.techcaribe.co.