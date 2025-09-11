Luego del primer año de la intervención de la empresa de energía Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el apoyo del agente interventor, su equipo de trabajo y los colaboradores de la compañía, se alcanzó el objetivo de asegurar la prestación continua del servicio de energía en la región Caribe, evitando riesgos de interrupción en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

“Nuestro compromiso es garantizar la prestación del servicio a los usuarios de la Costa Caribe, de acuerdo con las directrices del presidente Gustavo Petro, quien ha sido claro en que no se repetirán los errores del pasado que llevaron a crisis e intervenciones fallidas”, manifestó el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón.

En materia tarifaria, se logró una reducción en las tarifas del servicio, que actualmente se ubican por debajo de las pagadas por usuarios en otras regiones del país. Este resultado se dio gracias a la contratación directa de energía y a la gestión ante la CREG, que expidió la Resolución 101 067 de 2024, mediante la cual la exposición de Air-e en la bolsa de energía pasó del 55 % al 14 %, mitigando los efectos de la volatilidad del mercado.

Asimismo, a través del Fondo Empresarial, se destinaron $148 mil millones de pesos para el pago de compromisos con agentes del mercado mayorista, contribuyendo a estabilizar la cadena de pagos, generar confianza en el sector y fortalecer la operación de Air-e.

La intervención permitió avances en la estabilización técnica y financiera del sistema eléctrico. Hoy, Air-e muestra un balance más ordenado y sostenible, con un modelo de gestión centrado en la calidad y continuidad del servicio, más allá de la rentabilidad financiera.

En el ámbito laboral, más de 400 trabajadores fueron formalizados, reduciendo la tercerización y mejorando la estabilidad, el clima organizacional y la cultura interna de la empresa.

“Air-e está dejando atrás el modelo del pasado. Hoy somos una empresa con procesos abiertos, decisiones técnicas y un plan claro para garantizar la energía a los usuarios”, afirmó Nelson Vásquez, Agente Interventor de Air-e.

Relacionamiento con usuarios y compromiso social

La Superservicios también ha impulsado un mejor relacionamiento con los usuarios, fortaleciendo los canales de atención, garantizando sus derechos e impulsando procesos pedagógicos sobre sus deberes en la prestación del servicio.

La Superintendencia reiteró que el propósito de la intervención en Air-e no es la rentabilidad empresarial, sino asegurar un servicio de calidad, continuo y estable. Bajo el liderazgo del Gobierno nacional, se trabaja en soluciones estructurales que garanticen un modelo más justo, sostenible y confiable, priorizando el bienestar de los usuarios y el desarrollo de la Costa Caribe.