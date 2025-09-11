La Institución Educativa Distrital Experiencias Pedagógicas, ubicada en el barrio Boston de Barranquilla, y consolidada como uno de los mejores colegios A+ de Colombia, será ampliada para la formación de cerca de 980 niños y jóvenes de la ciudad. Así lo dio a conocer el alcalde Alejandro Char este jueves en un acto simbólico donde colocó la primera piedra de este proyecto.

“¡La IED Experiencias Pedagógicas, uno de los mejores colegios A+ de Colombia, le llegó la hora de su ampliación! Con una inversión de más de $5.000 millones, hoy pusimos la primera piedra de un bloque de tres pisos con aulas, baños, cocina, comedor, sala de profesores, ascensores de accesibilidad y más. Todo lo que debe tener un colegio de altísima calidad. Más de 800 estudiantes brillantes hacen parte de esta institución bilingüe, que ahora podrá recibir a más jóvenes y seguir consolidándose como referente de la educación pública en Colombia”, publicó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.

Agregó que: “¡Con esta obra aseguramos la educación de calidad que nuestros niños y jóvenes merecen, y más oportunidades para ellos, que son el presente y futuro de Barranquilla!"

En ese sentido, el mandatario distrital aseguró que el nivel académico de los jóvenes de esta IED es “sorprendente”.

“Da gusto estar en este colegio. Yo quisiera que un colegio como este fuera más grande y tuviera más estudiantes, porque el nivel académico de ustedes -sinceramente- es extraordinario, y uno quisiera que todos los colegios de Barranquilla tuvieran el nivel que tiene este colegio. Y, por supuesto, hoy ponemos la primera piedra de un bloque que va a tener cosas que le hacen falta a este colegio como el comedor, la cocina, más aulas, más baños, la sala de profesores, todo lo que tiene que tener un colegio de altísima calidad”, dijo.

El alcalde Char también reiteró que estas obras de ampliación serán posibles gracias al recaudo que ha tenido la ciudad:

“Todo esto se ha hecho porque el gran socio que tiene la Alcaldía de Barranquilla son sus contribuyentes, sus papás cada vez que pagan el predial, sus papás cada vez que pagan la industria y comercio. Barranquilla hoy vive de sus impuestos, y hemos logrado hacer 140 colegios nuevos, 50 hospitales nuevos, producto de la plata de los barranquilleros. Y por eso hoy no solamente me voy con el compromiso de la primera piedra, sino que me voy con el compromiso de volver pronto a mostrarles la nueva ampliación que tendrá este colegio”, sostuvo.

De esta manera, la obra contempla la construcción de un bloque de tres pisos con seis aulas modernas, dos baterías de baños, cocina-comedor, sala de profesores y un elevapersonas.

Impacto en la institución

La rectora de la institución, Maira Elena Aguilar Guerrero, expresó su satisfacción con el inicio del proyecto de ampliación: “Nuestros estudiantes contarán con instalaciones acordes a la excelencia académica que venimos construyendo. Aquí se desarrollan programas de gran impacto como el bilingüismo, la doble titulación y el acompañamiento inclusivo, que ahora tendrán espacios adecuados para seguir creciendo”.

La voz de los estudiantes estuvo presente con la representación de Asumi Osorio, quien aseguró que la obra es motivo de orgullo para toda la comunidad educativa: “Con esta inversión nos da la oportunidad de tener un espacio más lindo y más moderno. Gracias por mirarnos y por cultivar una semilla en este lugar que construye la ciudad que queremos”.

Es importante destacar que La IED Experiencias Pedagógicas se ha consolidado como un referente en calidad educativa, alcanzando una clasificación A+ en 2024. La institución ofrece programas innovadores como matemáticas didácticas, alfabetización en transición, bilingüismo, convivencia, doble titulación y el proyecto Más Educación, Más Innovación. Además, cuenta con conectividad de alta velocidad mediante fibra óptica, lo que garantiza herramientas tecnológicas de primer nivel.

Sumado a esto, la institución también atiende estudiantes con talentos excepcionales y en condición de vulnerabilidad reafirmando su compromiso con la inclusión y el acceso equitativo a la educación.